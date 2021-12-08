Прямой эфир
Мир
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Политика
В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Общество
Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей
Общество
В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД КНР прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022
Политика
Политолог назвал госпереворот целью создания новой волны протестов в Белоруссии
Мир
Медведчук обвинил Зеленского в экономическом кризисе Украины
Общество
Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе

Эндокринолог предупредила об опасности переедания мандаринов

Эндокринолог Михалева рассказала, чем опасно переедание мандаринов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в преддверии новогодних праздников рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

Сделайте нам красиво: назван самый полезный для женщин фрукт
Им оказался киви, богатый витамином С и фолиевой кислотой

По словам специалиста, мандарины и другие цитрусовые — источник витамина С (в большом мандарине содержится половина суточной потребности в аскорбиновой кислоте), а также таких редких элементов, как кремний, кобальт и молибден.

В состав цитрусовых входят особые биологически активные вещества полифенолы (флавоноиды), которые оказывают антиоксидантное (то есть защищают от старения клеток), противовоспалительное, гепатопротекторное (защищают печень от неблагоприятных воздействий), нефропротекторное (защищают почки), иммуномодулирующее и противодиабетическое действие. Флавоноиды помогают организму в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и рака, а также проявляют противовирусную и антимикробную активность.

Однако потребление мандаринов должно быть умеренным, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций. Это опасно и из-за высокого содержания фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка у людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка.

Кроме того, избыточное потребление цитрусовых может приводить к образованию оксалатных солей в мочевыводящих путях, особенно при сопутствующем дефиците витамина Д, который встречается у 70% населения.

3 декабря Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как правильно выбирать мандарины. В ведомстве отметили, что цитрусовые можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой. Мандарин покупать не стоит, если он слишком мягкий или слишком твердый и сухой, если его кожура повреждена или на ней есть вмятины и особенно если на нем есть признаки плесени и гнили.

По словам экспертов, хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов. Чтобы мандарины сохранились еще дольше, как считают в Роспотребнадзоре, их кожицу можно смазать растительным маслом и положить фрукты в отсек холодильника, где сохраняется температура +6 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021