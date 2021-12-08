Эндокринолог предупредила об опасности переедания мандаринов

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в преддверии новогодних праздников рассказала, чем опасно переедание мандаринов.

По словам специалиста, мандарины и другие цитрусовые — источник витамина С (в большом мандарине содержится половина суточной потребности в аскорбиновой кислоте), а также таких редких элементов, как кремний, кобальт и молибден.

В состав цитрусовых входят особые биологически активные вещества полифенолы (флавоноиды), которые оказывают антиоксидантное (то есть защищают от старения клеток), противовоспалительное, гепатопротекторное (защищают печень от неблагоприятных воздействий), нефропротекторное (защищают почки), иммуномодулирующее и противодиабетическое действие. Флавоноиды помогают организму в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и рака, а также проявляют противовирусную и антимикробную активность.

Однако потребление мандаринов должно быть умеренным, в день детям рекомендуется не более двух фруктов, а взрослым — не более четырех, потому что они могут быть причиной аллергических реакций. Это опасно и из-за высокого содержания фруктовых кислот, которые могут повреждать слизистую оболочку желудка у людей с повышенной кислотностью желудочного сока, при язвенных и эрозивных поражениях желудка.

Кроме того, избыточное потребление цитрусовых может приводить к образованию оксалатных солей в мочевыводящих путях, особенно при сопутствующем дефиците витамина Д, который встречается у 70% населения.

3 декабря Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как правильно выбирать мандарины. В ведомстве отметили, что цитрусовые можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой. Мандарин покупать не стоит, если он слишком мягкий или слишком твердый и сухой, если его кожура повреждена или на ней есть вмятины и особенно если на нем есть признаки плесени и гнили.

По словам экспертов, хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов. Чтобы мандарины сохранились еще дольше, как считают в Роспотребнадзоре, их кожицу можно смазать растительным маслом и положить фрукты в отсек холодильника, где сохраняется температура +6 градусов.