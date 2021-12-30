В Минобрнауки оценили необходимость новых мер в вузах из-за «Омикрона»

Дополнительные ограничительные меры в вузах России из-за COVID-19, в том числе из-за нового штамма «Омикрон», на сегодняшний день вводить нет необходимости. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Нет, в этом смысле университеты адаптировались, и все решения необходимые принимаются», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, основная часть населения России привита именно «Спутником V».

28 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В ноябре Фальков обратил внимание на то, что полный переход на дистанционный формат обучения российским вузам не грозит. Министр предположил, что очное обучение вновь станет востребованным.

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