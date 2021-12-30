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Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей

Родителей замерзшего в Подмосковье мальчика наказывали за неисполнение обязанностей

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Родителей замерзшего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика ранее наказывали за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом 30 декабря сообщил источник «Известий».

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По его данным, семья не состояла на учете, однако родителей привлекали к административной ответственности.

О том, что в Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик с особенностями развития, стало известно днем ранее. Директор спецшколы «Возможность», в которой обучался ребенок, Валерия Смирнова рассказала, что он вышел из дома и должен был добраться до учебного заведения на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт, а потом потерялся.

Ксения Напольская, бывший завуч школы, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», женщина в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

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