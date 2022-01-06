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Врачи назвали необычный симптом цирроза печени

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О развитии цирроза печени могут свидетельствовать регулярные отеки ног. Об этом сообщает британское издание Express со ссылкой на экспертов организации British Liver Trust.

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Специалисты предупреждают, что отеки в нижней части тела могут указывать на попытки больной печени нормально функционировать. Другими признаками недуга являются постоянное недомогание, усталость, потеря аппетита и веса.

Также у пациентов с циррозом печени встречаются тошнота, рвота, сосудистые звездочки на коже и нарушение режима сна.

Чтобы остановить прогрессирование заболевания врачи настоятельно рекомендуют исключить алкоголь из рациона.

«Большинству людей с циррозом печени необходимо потреблять больше энергии (килокалорий) и белка, чем здоровым людям с таким же весом», — добавили эксперты.

28 декабря врачи перечислили распространенные внешние симптомы болезни печени. Так, к ним специалисты отнесли нарушение сна, акне, боль и желтый цвет глаз. По словам доктора медицинских наук Джей Пака, боль в печени может быть тупой или острой и проявляться в правой верхней части живота, но определить точно больную точку удается далеко не всегда.

Ранее, 26 декабря, гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева предупредила, что риск развития цирроза печени может увеличиться из-за новогодних застолий. Врач подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к специалисту, иначе процесс восстановления может затянуться. Она отметила, что во время застолий нужно соблюдать умеренность.

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