Врач предупредила о развитии опасной болезни из-за новогодних застолий

Риск развития цирроза печени может увеличиться из-за новогодних застолий. Об этом 26 декабря сообщила врач гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева. По ее словам, именно после праздников существенно возрастает число пациентов с этой болезнью.

Врач подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к специалисту, иначе процесс восстановления может затянуться.

«Если появляются такие симптомы, как боли, рвота (иногда она бывает неукротимой) или выраженная диарея, или, наоборот, отсутствие стула, повышается температура, изменяется как-то кожный покров или глаза желтеют — обычно если родственники видят это, то нужно обращаться за медицинской помощью», — сказала Аришева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что во время застолий нужно соблюдать умеренность.

«Очень часто обращаются люди именно после праздников. Во время праздников они гуляют, отдыхают, не всегда понимают, что происходит, или терпят. Потом, к сожалению, обращаются, и не всегда можно быстро их поставить на ноги, иногда требуется достаточно долгое лечение», — сказала врач.

Аришева рекомендовала не сочетать алкоголь с жирной и острой пищей.

23 декабря главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин сказал, что в новогоднее застолье не следует сильно налегать на алкогольные напитки, это может привести к длительному «марафону», достаточным будет один бокал сухого вина.

22 декабря диетолог Яна Гришина посоветовала составить меню для празднования Нового года из простых и легких блюд.