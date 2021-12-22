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Диетолог поделилась рецептом легкого блюда для новогоднего стола

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Диетолог Яна Гришина посоветовала составить меню для празднования Нового года из простых и легких блюд.

В беседе с «РИА Новости» 22 декабря она поделилась рецептом салата из полезных ингредиентов.

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«Один из вариантов салата на ваш стол: 0,5 банки красной фасоли консервированной, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны (жирностью 10%), а также 200 гр. куриного филе — отварного или на гриле — плюс соль/горчица по вкусу», — рассказала диетолог.

Она добавила, что много алкоголя и жирных блюд лучше не употреблять во время застолья, особенно, если человек в основном ведет малоподвижный образ жизни.

При этом, подчеркнула диетолог, если человек ведет активный образ жизни, несколько семейных вечеров за новогодним столом никак не скажутся на фигуре.

Ранее, 20 декабря, диетолог Маргарита Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По словам эксперта, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод.

А чтобы сберечь желудок во время празднования Нового года с сопутствующим праздничным столом, за который люди примутся только после полуночи, Королева посоветовала подать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.

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