Врачи назвали главные внешние признаки больной печени

Нарушение сна, акне, боль и желтый цвет глаз могут свидетельствовать о развитии болезни печени. Об этих и других внешних симптомах порталу Eat This, Not That! рассказали врачи.

По словам доктора медицинских наук Джей Пака из клиники Jae Pak Medical, боль в печени может быть тупой или острой и проявляться в правой верхней части живота, но определить точно больную точку удается далеко не всегда.

К числу наиболее заметных симптомов заболевания печени сертифицированный офтальмолог Юна Рапопорт отнесла желтуху. Она отметила, что цвет белка глаз становится желтым в силу чрезмерного накопления билирубина, который имеет желтый окрас.

Ксантелазмы (желтоватые бляшки на веках), а также сухость и зуд, также могут указывать на проблемы с печенью, сказала Рапопорт.

На взгляд доктора медицинских наук Кэрри Лэм, намекать на болезнь печени могут и проблемы со сном, и общая усталость.

«Перегруженный орган вырабатывает метаболиты, которые циркулируют в головном мозге, вызывая воспаление и мешая процессу сна», — пояснила она.

Кроме того, в результате снижения функции печени возникает вытеснение токсинов через кожу, что приводит к появлению прыщей и экзем, добавила эксперт.

По словам Лэм, орган может внезапно посчитать уже знакомые ей продукты токсичными, вследствие чего появляется аллергия.

26 декабря гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева сообщила, что риск развития цирроза печени может увеличиться из-за новогодних застолий. Врач подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к специалисту, иначе процесс восстановления может затянуться. Она отметила, что во время застолий нужно соблюдать умеренность.