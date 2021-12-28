Прямой эфир
Спорт
Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»
Общество
Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Мир
Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым
Мир
Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»
Мир
Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои

Врачи назвали главные внешние признаки больной печени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарушение сна, акне, боль и желтый цвет глаз могут свидетельствовать о развитии болезни печени. Об этих и других внешних симптомах порталу Eat This, Not That! рассказали врачи.

По словам доктора медицинских наук Джей Пака из клиники Jae Pak Medical, боль в печени может быть тупой или острой и проявляться в правой верхней части живота, но определить точно больную точку удается далеко не всегда.

Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя
Ученые придумали, как защитить печень от алкоголя
Ученые разработали таблетку, способную уберечь печень от токсического воздействия и восстановить пораженный орган

К числу наиболее заметных симптомов заболевания печени сертифицированный офтальмолог Юна Рапопорт отнесла желтуху. Она отметила, что цвет белка глаз становится желтым в силу чрезмерного накопления билирубина, который имеет желтый окрас.

Ксантелазмы (желтоватые бляшки на веках), а также сухость и зуд, также могут указывать на проблемы с печенью, сказала Рапопорт.

На взгляд доктора медицинских наук Кэрри Лэм, намекать на болезнь печени могут и проблемы со сном, и общая усталость.

«Перегруженный орган вырабатывает метаболиты, которые циркулируют в головном мозге, вызывая воспаление и мешая процессу сна», — пояснила она.

Кроме того, в результате снижения функции печени возникает вытеснение токсинов через кожу, что приводит к появлению прыщей и экзем, добавила эксперт.

По словам Лэм, орган может внезапно посчитать уже знакомые ей продукты токсичными, вследствие чего появляется аллергия.

26 декабря гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева сообщила, что риск развития цирроза печени может увеличиться из-за новогодних застолий. Врач подчеркнула, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу же обратиться к специалисту, иначе процесс восстановления может затянуться. Она отметила, что во время застолий нужно соблюдать умеренность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021