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Суд продлил Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 30 декабря, продлил блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram.

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Вместе с тем суд также разрешил блогеру общаться по телефону с защитниками, родственниками и девушкой при уведомлении следствия.

Накануне Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения Хованскому и заменил арест на запрет совершать определенные действия. При этом, согласно постановлению, мера должна была действовать до 8 января. 30 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что следствие планирует продлить ее.

Юрий Хованский был задержан 9 июня за оправдание терроризма. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнения песни, но не ее распространение в Сети. Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, блогер не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».

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