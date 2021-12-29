Суд изменил меру пресечения Хованскому на запрет определенных действий

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду, 29 декабря, рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому и заменил арест на запрет совершать определенные действия. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Данная мера пресечения будет действовать до 8 января, таким образом блогер будет освобожден в зале суда и сможет встретить Новый год дома.

Запрет определенных действий предполагает, что Хованский, в числе прочего, должен своевременно являться по требованию следствия, с 18 до 10 не выходить без письменного разрешения следователя, не отправлять почтовые и телеграфные отправления.

Между тем следствие просило отменить арест, ранее избранный фигуранту уголовного дела по оправданию терроризма, с 8 января.

Накануне популярные блогеры, среди которых Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон, записали видео в поддержку Хованского.

Юрий Хованский был задержан 9 июня за оправдание терроризма. В Следственном комитете РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд арестовал Хованского, мера пресечения неоднократно продлевалась. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал факт исполнение песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, блогер не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».