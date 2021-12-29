Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому

Следствие просит изменить с 8 января меру пресечения блогеру Юрию Хованскому с заключения под стражу на запрет определенных действий. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

29 декабря в 15:00 в Куйбышевском районном суде состоится заседание суда по отмене/изменении меры пресечения Хованскому.

Ранее в среду в суд поступило письмо о минировании. Его отправил некий «BORTNIKOV», который в нецензурных выражениях потребовал выпустить Хованского.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В Следственном комитете РФ заявили, что он вышел в интернет и исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке, начавшийся во время мюзикла «Норд-Ост», в 2002 году. В тот же день блогер заявил, что признает вину и раскаивается за исполнение оправдывающей терроризм песни.

10 июня суд принял решение об аресте Хованского, которое затем неоднократно продлевалось. Как объяснила представитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, Хованский признал исполнение песни, но не ее распространение в Сети.

Она отметила, что песня была исполнена много лет назад, но в интернете оказалась недавно, Хованский не собирался выставлять ее на YouTube. Мартыненко добавила, что «он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам».