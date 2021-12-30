В Великобритании солдат сбил с ног ребенка во время марша

В Великобритании солдат королевской гвардии сбил с ног мальчика и наступил ему на ногу в ходе дежурного марша у лондонского Тауэра. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент попал на видео, которое получило распространение в Сети. На кадрах видно, как гвардейцы маршируют в сторону стоящих на площади людей. На пути одного из солдат оказывается ребенок, который не успевает увернуться и падает на землю. При этом до падения можно услышать предупреждающий крик гвардейца.

В армии сообщили, что руководство уже знает о произошедшем. Также представитель вооруженных сил уточнил, что граждане были осведомлены о приближении солдат. После инцидента гвардеец удостоверился, что с ребенком всё хорошо.

В июне шестеро британских военных были задержаны полицией и сняты с поезда в городе Йыгева вблизи эстонско-российской границы за пьянство и нарушения общественного порядка. На агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда. Полицию вызвали после того, как персонал несколько раз безуспешно сделал замечание военным.