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Каждый пятый россиянин в Новый год будет работать

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Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря. По данным опроса портала SuperJob.ru, 14% трудящихся в этот день получат стандартную оплату. 6% респондентов выйдут на работу за большую сумму. 45% опрошенных, которые придут на свое рабочее место 31 декабря, передает телеканал «Известия», трудятся по сменному графику.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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