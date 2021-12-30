Опрос показал желание россиян сделать 31 декабря выходным навсегда

Большинство россиян выступили в поддержку идеи сделать 31 декабря навсегда официальным нерабочим днем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, передает «РИА Новости».

Так, за утверждение инициативы высказался 81% участников опроса. Также выяснилось, что идею объявить 31 декабря выходным днем в большей степени поддерживают женщины, чем мужчины (84% и 79% соответственно), пишет «Газета.Ru».

Среди жителей крупных городов чаще других в поддержку введения нерабочего дня выступают в Волгограде и Казани (89% и 88%), чуть меньше в Красноярске и Екатеринбурге (73% и 74%). В Москве этот показатель составил 81%, в Санкт-Петербурге — 83%.

28 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускным дням трудящихся россиян. Он пояснил, что дни новогодних каникул люди могут распределять по желанию: сохранить на Новый год и отправиться в отпуск, оставить на майские праздники или добавлять по одному-двум выходных каждую вторую неделю.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Известиями» отметил, что идея отменить новогодние праздники и добавить эти дни к отпускам вряд ли реализуема, так как слишком дорого обойдется для экономики.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем на своем уровне.