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Предложение Жириновского включить новогодние каникулы в отпуска сочли неисполнимым

В Финуниверситете оценили предложение Жириновского включить 15 дней новогодних каникул в отпуска
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Предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского отменить новогодние праздники и добавить эти дни к отпускам вряд ли реализуемо, так как слишком дорого обойдется для экономики. Такое мнение во вторник, 28 декабря, в беседе с «Известиями» выразил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

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Как подчеркнул эксперт, новогодние праздники длятся семь дней, а обменять их на 15 — достаточно дорого с точки зрения экономики. Он также отметил, что большая часть населения с небольшими зарплатами не использует полностью свой отпуск, предпочитая получать денежные компенсации за неотгулянные дни. Сафонов добавил, что предложенная депутатом система лишит таких людей возможности отдыхать.

«Можно поспорить и с экономией на новогоднем отпуске, потому что другие страны все равно будут отдыхать в эти даты, и очень сильно цены на курортах не снизятся. Кроме того, дополнительные дни отпуска большинство захотят перенести на лето, что также подогреет цены на пике сезона. Есть и культурный момент: Новый год — это традиционный праздник, а не просто календарный. Отказываться от традиций — не очень правильно, на мой взгляд», — заключил Сафонов.

Ранее в этот день руководитель ЛДПР выступил с соответствующим предложением.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», — сказал Жириновский.

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко высказал мнение, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к встрече Нового года.

В Совете Федерации поддержали эту идею. По словам заместителя председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Ивана Абрамова, согласно текущему законодательству, администрации субъектов имеют право объявлять 31 декабря выходным днем в своем регионе.

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