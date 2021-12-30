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Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 декабря

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Облачная погода, гололедица и небольшой снег ожидаются в московском регионе в четверг, 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Днем в Москве синоптики прогнозируют от -9 до -7 градусов, ночью — от -10 до -8 градусов.

В Московской области температура воздуха днем составит от -11 до -6 градусов, в ночное время — от -13 до -8 градусов.

Ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее, 28 декабря, Роман Вильфанд рассказал, что январь 2022 года в России будет «голубоватым». Температура почти везде в стране ожидается на уровне многолетних отрицательных значений, поэтому прогностическая карта окрашена в бледно-голубой цвет, пояснил синоптик.

А в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в столице будет «скандинавская еврозима». Так назвал праздничную погоду ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец — погода будет облачной, с южным ветром.

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