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Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Тишковец рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
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В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве будет «скандинавская еврозима». Такой прогноз 27 декабря сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Специалист объяснил, что ситуация с погодой будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.

«Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1–1,1 мм), ветер южной четверти 4–9 м/с, температура воздуха в Москве –3...–6, по области –2...–7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм рт. ст.», — написал он в Instagram.

По словам эксперта, высота снежного покрова в Москве составит 25–28 см — в полтора раза выше нормы. Ожидаются слабые морозы, характерные для Скандинавии.

«Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как «еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами», — заключил Тишковец.

В понедельник, 27 декабря, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и до –10 градусов мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По области ожидаются местами небольшой снег и гололедица. В регионе будет ветер западного и юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с, без порывов.

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