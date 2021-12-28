Гидрометцентр спрогнозировал «голубоватый» январь в России

Январь 2022 года в России ожидается «голубоватым». Об этом во вторник, 28 декабря, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура в январе почти везде в стране ожидается на уровне многолетних отрицательных значений, поэтому прогностическая карта окрашена в бледно-голубой цвет, пояснил синоптик.

При этом он уточнил, что только на юго-востоке Европейской территории РФ температура будет выше многолетних значений.

По его словам, температура зимой будет неровной — ожидаются колебания.

27 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Москве ожидается «скандинавская еврозима». Специалист объяснил, что ситуация с погодой будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.