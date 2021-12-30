ОПЗЖ назвала стратегию информационной безопасности Украины шагом к диктатуре

Стратегия информационной безопасности Украины — это шаг к установлению диктатуры. С соответствующей критикой выступила украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) в среду, 29 декабря.

«Введенная в действие указом президента, принятая кабмином стратегия информационной безопасности — это завершающий штрих в превращении Украины в полицейское государство, установлении в стране диктатуры», — говорится в сообщении на сайте партии.

По заявлению ОПЗЖ, данная стратегия — «не просто очередная попытка узаконить внесудебную расправу над неугодными СМИ», но фактически это целая система «промывания мозгов украинцев».

Стратегию также раскритиковали за нарушение норм конституции, гарантирующих право свободного доступа граждан к информации.

В свою очередь президента Украины Владимира Зеленского в ОПЗЖ назвали «узурпировавшим власть и укрепляющим диктатуру президентом».

«Усиление цензуры, попытки укрепить диктатуру действующего режима, преследование инакомыслящих, беспрецедентное наступление на свободу слова и зачистка информационного поля под собственные нарративы свидетельствуют лишь об одном: команда Зеленского пытается удержаться у власти всеми возможными методами, в том числе с помощью репрессий, откровенной лжи и искажения реальности», — подчеркнули в документе.

29 декабря депутат парламента Украины от партии ОПЗЖ Юрий Загородний заявил, что Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, подписав указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

Решение СНБО также коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предупреждение вывода капиталов за пределы страны, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование радиочастотами на Украине и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг.

В начале февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».