Прямой эфир
Спорт
В IIHF отменили молодежный чемпионат по хоккею
Мир
Девушка Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика
Наука
«Роскосмос» провел испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»
Спорт
ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира
Мир
Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»
Мир
Великобритания заявила о доминировании штамма «Омикрон» в стране
Общество
С проблемами при онлайн-заказе новогодних подарков столкнулись 80% россиян
Армия
Путин анонсировал российско-белорусские военные учения в 2022 году
Мир
На Украине рассказали об унизительных перспективах при вступлении в НАТО
Политика
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

ОПЗЖ назвала стратегию информационной безопасности Украины шагом к диктатуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегия информационной безопасности Украины — это шаг к установлению диктатуры. С соответствующей критикой выступила украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) в среду, 29 декабря.

Сироты декабря: кто хочет украсть Рождество у украинцев
Почему Украину хотят перевести на григорианский календарь и что об этом думает паства

«Введенная в действие указом президента, принятая кабмином стратегия информационной безопасности — это завершающий штрих в превращении Украины в полицейское государство, установлении в стране диктатуры», — говорится в сообщении на сайте партии.

По заявлению ОПЗЖ, данная стратегия — «не просто очередная попытка узаконить внесудебную расправу над неугодными СМИ», но фактически это целая система «промывания мозгов украинцев».

Стратегию также раскритиковали за нарушение норм конституции, гарантирующих право свободного доступа граждан к информации.

В свою очередь президента Украины Владимира Зеленского в ОПЗЖ назвали «узурпировавшим власть и укрепляющим диктатуру президентом».

«Усиление цензуры, попытки укрепить диктатуру действующего режима, преследование инакомыслящих, беспрецедентное наступление на свободу слова и зачистка информационного поля под собственные нарративы свидетельствуют лишь об одном: команда Зеленского пытается удержаться у власти всеми возможными методами, в том числе с помощью репрессий, откровенной лжи и искажения реальности», — подчеркнули в документе.

29 декабря депутат парламента Украины от партии ОПЗЖ Юрий Загородний заявил, что Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, подписав указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive.

Решение СНБО также коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предупреждение вывода капиталов за пределы страны, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование радиочастотами на Украине и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг.

В начале февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021