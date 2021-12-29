Путин забросил семь шайб в товарищеском хоккейном матче с Лукашенко

Товарищеский хоккейный матч между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко завершился в среду, 29 декабря, в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне (Санкт-Петербург). В ходе игры Путин забросил семь шайб, а Лукашенко — две.

Главы государств играли за команду «белых» и одержали победу над «красными» со счетом 18:7. Президент России открыл счет на третьей минуте, вторую шайбу забил Лукашенко.

Путин выступал в свитере под номером 11, Лукашенко — под номером 1.

Игра состоялась после переговоров сторон, которые прошли ранее в этот день. Продолжительность встречи составила около трех часов. Лидеры пообщались в Константиновском дворце в Стрельне, обсудив актуальные вопросы сотрудничества двух государств.

В частности, Путин отметил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперед. По его словам, Россия и Белоруссия также согласовали вопросы, связанные с финансами, налоговым, таможенным и фискальным законодательствами.

До этого, 7 февраля 2020 года, президенты России и Белоруссии сыграли в составе одной команды в товарищеском хоккейном матче. Игра состоялась в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне. Также в матче принял участие сын белорусского лидера Николай, он вышел на лед под номером 35.