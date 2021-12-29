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Миллер отметил исторически низкие запасы газа на Украине

Миллер: Украина столкнулась с исторически низкими запасами газа
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Украина столкнулась с исторически низкими запасами газа, которые на 10 млрд куб. м меньше уровня предыдущего года. Об этом заявил в среду, 29 декабря, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«24 декабря Украина вошла в зону исторически минимальных запасов газа в своих поземных хранилищах», — сказал Миллер.

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Он также добавил, что запасы в украинских ПХГ на данный момент составляют менее 14 млрд куб. м, что на 10 млрд куб. м меньше, чем в конце декабря 2020 года.

Ранее в этот день Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности к введению в эксплуатацию «Северного потока – 2». Он указал, что уже состоялось заполнение второй нитки техническим газом. Российский лидер при этом уточнил, что запуск газопровода позволил бы стабилизировать цены на газ и в Европе, и на Украине.

Накануне в «Газпроме» отметили, что объем активного газа в европейских ПХГ на 24 декабря на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году.

Кроме того, Украина вошла в зону исторического минимума по запасам газа в подземных хранилищах. Сейчас объем уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

25 декабря экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса. По его словам, идет централизация денежных ресурсов, местные бюджеты будут обделены.

17 декабря глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали, отметил Витренко.

При этом 13 декабря Витренко заявил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

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