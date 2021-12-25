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Бывший премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе

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Бывший премьер Украины Владимир Гройсман 25 декабря заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса.

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«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем. Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути — России», — заявил он в интервью журналу «Країна».

Гройсман считает, что это могло быть сделано преднамеренно.

«Есть два варианта — либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», — сказал политик.

17 декабря глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.

При этом 13 декабря Витренко заявил, что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

В ноябре глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сказал, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

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