Глава Ростуризма присоединилась к акции «Елка желаний»

Глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках новогодней акции «Елка желаний» подарила девятилетней Алисе из Воронежа коньки и путешествие на неделю всей семьей на озеро Байкал в феврале. Девочка рассказала главе Ростуризма, что она мечтала побывать на Байкале после того, как посмотрела российский фильм «Лед», в котором главная героиня фигуристка Надя тренируется на замерзшей глади озера и встречает на Байкале своего возлюбленного, хоккеиста Александра.

Также руководитель Ростуризма подарила 10-летней Марии из Ярославля розовый чемодан, о котором девочка давно мечтала. Маша призналась, что очень хотела, чтобы чемодан был розовый и обязательно вместительный.

В дополнение к чемодану, и чтобы багаж долго не стоял в шкафу, Догузова подарила всей семье Маши путешествие на горячие, термальные источники Тюмени.

Кроме того, Маша рассказала, что очень любит плавать и это будет ее первое путешествие за пределы своего региона. Семья Маши поедет на отдых c 8 по 15 января.

Как добавили в Ростуризме, девочка будет проживать на курорте «ЛетоЛето». Там есть всё для прекрасного отдыха: комфортные условия, спа-программы, купание в бассейне с термальной водой под открытым небом, аквапарк с аттракционами.

Для туристов на курорте подготовили интересную экскурсионную программу.

Уточняется, что специально для Маши проведут мастер-класс по работе на гончарном круге. Маша и ее родные также посетят усадьбу Колокольниковых, где узнают об истории династии тюменских купцов.

Ранее, 27 декабря, российский лидер Владимир Путин поговорил с 14-летним Марком из Подмосковья, которому глава государства 21 декабря подарил гитару в рамках акции «Елка желаний».

Кроме того, российский лидер помог школьнику с решением квартирного вопроса. Марк рассказал президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.