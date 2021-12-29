В Дубне завели уголовное дело после гибели мальчика от обморожения

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели ребенка в Дубне от обморожения. Об этом 29 декабря сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

«По факту гибели одиннадцатилетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказала Врадий.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, допросили членов семьи, посмотрели видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован маршрут передвижения ребенка. Назначена судмедэкспертиза, изучаются условия проживания мальчика.

О том, что в Дубне насмерть замерз школьник, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что несовершеннолетний с особенностями развития ушел из дома утром 27 декабря, чтобы отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

По словам директора образовательного учреждения Валерии Смирновой, ребенок должен был добраться до школы на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт.

Уточняется, что у мальчика не было мобильных средств связи. Свой смартфон школьник разбил, по имеющимся данным, около года назад. Новый гаджет родители ему не купили.

В тот же день уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «Известиям», что поиски мальчика начались не сразу, поскольку его мать подала заявление 27 декабря около 17:20. По ее словам, волонтеры и ряд добровольцев приступили к работе после того, как женщина написала заявление.

Ксения Напольская, бывший завуч школы, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», женщина в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).