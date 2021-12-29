Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в виде выигранного дела в честь Нового года. Об этом он написал в среду, 29 декабря, на своей странице во «ВКонтакте».

«Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. То есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — говорится в сообщении.

Также он добавил, что теперь ждет личной встречи с Путиным, так как приготовил ему еще один подарок.

22 декабря Мирзоев подал в суд на Деда Мороза, потребовав в качестве компенсации морального вреда 10 млн рублей. В такую сумму житель Петербурга оценил 23 года, проведенные в ожидании исполнения своих желаний дедом Морозом. По словам петербуржца, волшебник не выполняет свои обязательства. При этом он добавил, что с момента появления в Великом Устюге Деда Мороза он не получил ни одного подарка.

23 декабря ситуацию с иском в ходе пресс-конференции прокомментировал Владимир Путин. Он выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что подарки получают только «хорошие девочки и мальчики».

Мирзоев в комментарии «Известиям» удивился, что его история дошла до главы государства. Как отметил юрист, он рад, что смог привлечь внимание к этой ситуации.