Мать замерзшего насмерть в Дубне мальчика показала его комнату

Мать погибшего в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика показала комнату, в которой он жил. Кадры появились в распоряжении «Известий».

Она акцентировала внимание на том, что над письменным столом ее сына-второклассника висит школьная грамота. Ее школьник получил за хорошую учебу и примерное поведение.

«Вот стол его, видите, все таблички. Это его комната, вот грамота его», — сказала женщина.

О том, что в Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик с особенностями развития, стало известно ранее в этот день. Директор спецшколы «Возможность», в которой обучался ребенок, Валерия Смирнова рассказала, что он вышел из дома и должен был добраться до учебного заведения на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт, а потом потерялся.

Вместе с тем, по информации источника «Известий», мать мальчика в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее в этот день бывший завуч школы Ксения Напольская, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», многодетная семья, в которой воспитывался погибший мальчик, состояла на учете. Всего в семье пятеро детей — три дочери и два сына.