Президент НАГС заявил о некритичности для России сроков сертификации СП-2

«Газпрому» и России в текущей рыночной конъюнктуре некритичны сроки сертификации и ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2», потому что при настоящем уровне цен на газ Москва в конечном итоге зарабатывает больше даже в части налогов, а строительство газопровода уже начинает окупаться до его ввода в эксплуатацию. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков в среду, 29 декабря.

«Поэтому недальновидность европейской энергетической политики сейчас играет только нам на руку», — сказал Хайков.

Ранее в этот же день в Федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии сообщили, что нет изменений в ситуации вокруг сертификации СП-2. Там напомнили, что 16 ноября приостановили сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Регулятор заявлял о возможности продолжить процедуру сертификации, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для немецкой части трубопровода, и этот вопрос «по-прежнему является актуальным», сказала 29 декабря представитель ведомства.

При этом в ФСА отметили, что от оператора газопровода не поступало документов о реорганизации фирмы.

«Учитывая, что правительство Германии только что сформировалось, особенно то, что глава германского МИДа, представляющий партию «зеленых», противоречил заявлениям премьер-министра ФРГ, сложно прогнозировать фактические сроки сертификации «Северного потока – 2», так как в любой момент могут возникнуть новые требования и условия», — считает Хайков.

По его словам, Германия и Евросоюз вряд ли будут задерживать сертификацию «Северного потока – 2», так как даже просто новости о возможных задержках моментально подогревают ситуацию на рынке газа и стоимость фьючерсов на него начинает расти.

«Учитывая, что зима только началась и холода еще впереди, спрос на газ будет только расти, в том числе и в связи с продолжающимся выходом мировой экономики из пандемии. Однако предложение газа будет всё таким же, и здесь не сможет помочь даже временная переориентация американских и катарских газовозов из Азии в Европу, так как дефицит газа в Европе всё равно на порядок больше», — считает специалист.

Президент НАНГС отметил, что цены на газ будут оставаться высокими как минимум до конца весны 2022 года с «возможностью новых максимумов» на этот период. Он указал, что эта ситуация невыгодна экономике ЕС, так как себестоимость продукции европейских производителей сильно возрастает и она становится менее конкурентоспособной на мировых рынках, падают производство, занятость, продажи и собираемые налоги, а также растет стоимость электроэнергии для населения, что ведет к социальной и политической нестабильности в Европе. Эксперт подчеркнул, что европейские политики «планомерно принимают решения, из-за которых цена на газ только растет» из-за своего непрофессионализма или из-за того, что «действуют не в интересах населения Европы, а в чьих-то других интересах».

Он добавил, что европейские трейдеры газа имеют колоссальную прибыль благодаря рекордным ценам на голубое топливо, поэтому они заинтересованы в дефиците газа на своем рынке. Специалист не исключил и то, что ряд европейских политиков, затягивающих или препятствующих вводу «Северного потока – 2», что приводит к росту цен на газ, могут быть связаны с этими трейдерами и, таким образом, быть заинтересованы в текущем энергокризисе.

22 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая ранее неоднократно выступала против СП-2, заявила, что они с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска газопровода, согласно которой процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.