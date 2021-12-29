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Мать замерзшего насмерть в Дубне мальчика рассказала о сыне

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Мать 11-летнего мальчика, тело которого нашли на улице в Дубне, заявила, что в случившемся никто не виноват. В опубликованном 29 декабря RT в Telegram видео, женщина добавила, что каждый может оказаться на ее месте.

О том, что в Дубне насмерть замерз мальчик, стало известно ранее в этот день. Директор спецшколы «Возможность», в которой обучался ребенок, Валерия Смирнова рассказала, что он вышел из дома и должен был добраться до учебного заведения на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт.

«Он вообще мальчик домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается. <...> К себе не каждого подпустит. Сами прекрасно понимаете: у нас у всех есть дети, сами понимаете, в этой ситуации никто не виноват, каждый может оказаться на моем месте. Просьба заранее не осуждать», — сказала мать ребенка.

Вместе с тем, по информации источника «Известий», женщина в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее в этот день бывший завуч школы Ксения Напольская, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», многодетная семья, в которой воспитывался погибший мальчик, состояла на учете. Всего в семье пятеро детей — три дочери и два сына.

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