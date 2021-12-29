Депутат рады предложил создать «Cлавянский союз» России и Украины

Украине и России следует объединиться в «Славянский союз». Такое мнение высказал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала «Россия 1».

«Территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе — нашем славянском союзе», — сказал он.

На его взгляд, у Москвы есть «право на территорию», которая в настоящее время является украинской, и обе страны должны находиться в едином славянском союзном государстве. Им нужно объединиться и вместе противостоять Западу, резюмировал он.

Кроме того, Кива высоко оценил работу правительства РФ по вопросу Украины, отметив, что политика Кремля «заслуживает уважения».

Ранее, в сентябре, более 65% жителей Украины выступили за встречу президента страны Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, согласно проведенному опросу.

Отвечая на вопрос о том, в правильном ли направлении сейчас развиваются события на Украине, 70,5% респондентов ответили отрицательно, нынешний курс поддержали лишь 29,5% граждан.

В августе, результаты другого исследования показали, что треть жителей Украины (32%) жалеет о распаде СССР, в основном это представители старшего поколения.

Согласно данным «Рейтинга», среди жалеющих о распаде СССР украинцев больше всего граждан, которые проживают на юго-востоке страны. Они являются представителями старшего поколения, менее обеспеченных.

В то же время ностальгируют по Советскому Союзу и те, кто не поддержал бы провозглашение независимости (Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года), а также люди, считающие свои лучшие времена уже в прошлом.

При этом влияние СССР на развитие Украины 52% опрошенных оценили как нейтральное, 23% — как отрицательное, тогда как 18% — положительное.

Среди молодого поколения, как отмечается, доминирует нейтральная позиция, так как для них «период СССР — это информация из учебника истории, а не реальный опыт».

Ранее, в 2019 году, в Киеве заявляли об угрозе развала Украины через три года. По мнению Кивы, Украина может перестать существовать из-за политических экспериментов, проводимых в стране.