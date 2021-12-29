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Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению беременных и рожениц с COVID

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Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при коронавирусе. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщается на сайте российского ведомства.

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В новую версию рекомендаций вошло несколько дополнений. Например, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности, чтобы поддерживать доставку кислорода плоду, а в послеродовом периоде — 90% или выше, отмечается в документе с рекомендациями.

Также обновлена глава «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» в части, касающейся использования препаратов.

Рекомендации разработаны рабочей группой из ведущих экспертов России в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии, инфекционных заболеваний, анестезиологии, реаниматологии, пульмонологии и микробиологии.

17 декабря врач-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала, что беременные женщины чаще заболевают COVID-19, чем средний показатель в популяции, болезнь может приводить к послеродовым кровотечениям, преждевременным родам и самопроизвольному выкидышу. Такие последствия возможны из-за сгущения крови у будущей матери, сказала врач.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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