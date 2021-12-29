ОНФ поднял вопрос низких зарплат водителей школьных автобусов

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) собирается в ближайшее время решить проблему с низкими зарплатами водителей школьных автобусов в российских регионах. Об этом заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов во вторник, 28 декабря.

По его словам, низкая заработная плата — это одна из причин нехватки этих специалистов.

«Один из вопросов, которые мы собираемся решить в скором времени, — это проблема заработных плат водителей школьных автобусов. Это нас очень беспокоит, так как уже поступило много обращений. Знаете, сколько в среднем получает водитель школьного автобуса в регионе? Региональный МРОТ для специалистов данной категории составляет 12–16 тыс. рублей», — рассказал Кузнецов на встрече с журналистами.

Он также пояснил, что зачастую школьные водители одновременно работают в учебных заведениях, а также сантехниками, электриками и слесарями. К тому же это в основном граждане предпенсионного возраста.

«В ближайшие годы мы данную проблему дорегулируем. Сейчас губернаторы уже начинают реагировать на эту проблему: либо создают муниципальные предприятия, либо ставят дотации», — передает слова Кузнецова телеканал РЕН ТВ.

21 декабря первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что ОНФ — это действенный инструмент народного контроля, позволяющий президенту России Владимиру Путину получать информацию из первых уст. Ранее в тот же день Путин отметил, что благодаря деятельности этого движения результативность работы органов власти находится под контролем.

1 сентября детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что власти России выделили 15 млрд рублей на приобретение новых школьных автобусов для семи регионов страны. Она отметила, что перевозка школьников на автобусах должна быть безопасной. По словам Кузнецовой, это касается и подготовки водителей, и медосмотров.