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Путин отметил важную роль ОНФ в решении проблем россиян

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Благодаря деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ) результативность работы органов власти находится под контролем, движение активно включается в решение проблем россиян. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям IV съезда ОНФ.

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«За прошедшие десять лет Народный фронт прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», — говорится в заявлении президента, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Дополнительные выплаты врачам, организация бесплатного питания для учеников начальных классов, введение института экологических инспекторов, а также поддержка волонтерского движения, по словам Путина, относятся к числу ключевых инициатив движения.

Как сообщил российский лидер, проект #МыВместе, который позволил консолидировать россиян в борьбе с пандемией коронавируса, также был успешно реализован благодаря ОНФ.

В заключение Путин выразил уверенность в том, что предложения, озвученные на съезде движения, помогут сделать деятельность властей эффективнее и станут неотъемлемой частью общероссийской повестки.

Ранее, 30 сентября, ОНФ предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в городах, где практически нет новостроек. В письме организации в «Дом.РФ» (оператор программы) сказано, что нужно сначала четко определить понятие первичного жилья, подпадающего под льготную программу.

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