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В МИД Украины призвали власти Грузии относиться к здоровью Саакашвили более чутко

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В МИД Украины призвали власти Грузии не допускать действий, которые могли бы угрожать жизни и здоровью экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

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«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение были предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью», — говорится в заявлении на сайте министерства.

В МИДе сообщили, что ситуация остается на особом контроле украинских дипломатов в Грузии, поддерживается постоянный диалог с грузинскими властями и адвокатами экс-президента. Также в среду к Саакашвили будет допущен консул посольства Украины в Грузии.

«Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна», — добавили в заявлении.

27 декабря личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что Саакашвили не будет принимать участия в судебном заседании по делу о растрате госсредств из-за ухудшения состояния здоровья.

19 декабря депутат Верховной рады Украины и девушка Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у политика начались проблемы с памятью.

11 декабря врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия заявил, что состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр. У специалиста есть сведения, согласно которым Саакашвили получает большие дозы психотропных веществ.

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