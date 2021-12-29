Dior приостановил сотрудничество с Трэвисом Скоттом из-за инцидента в Хьюстоне

Модный дом из Франции Dior отложил на неопределенный срок выпуск совместной с американским рэпером Трэвисом Скоттом капсульной коллекции одежды. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

Решение связано с инцидентом, произошедшим 5 ноября на Astroworld Festival в Хьюстоне, штат Техас, США.

«Из уважения ко всем, кого коснулись трагические события на Astroworld, Dior решил отложить на неопределенный срок выпуск продукции совместно с линией Cactus Jack, которая изначально должна была войти в летнюю коллекцию 2022 года», — заявление модного дома приводит издание Women's Wear Daily.

Всего на музыкальном фестивале Astroworld Festival, прошедшем 5 ноября, в результате давки погибли восемь человек, в том числе несовершеннолетние, и несколько пострадали. Двухдневный фестиваль собрал на своей площадке около 50 тыс. человек. Второй день события отменили.

6 ноября Скотт выразил желание помочь семьям людей, которые погибли в результате сильной давки на его концерте.

7 ноября один из зрителей концерта Скотта подал в суд на артиста и организаторов фестиваля. Адвокат истца заявил, что ответчики не справились с задачей проведения безопасного концерта.