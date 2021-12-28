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Российский дипломат назвал возможным перезапуск СВПД

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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) возможно вновь запустить, есть необходимые условия для достижения этой цели. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге во вторник, 28 декабря.

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«Я искренне верю, что мы добьемся успеха в перезапуске СВПД. Сначала мы ждали администрацию [американского президента Джо] Байдена — это был долгий процесс, около пяти месяцев. Затем были выборы в Иране, и была сформирована новая иранская команда. Теперь иранская команда подключилась, и наступило время для предметных и субстантивных дискуссий», — подчеркнул Полянский.

Также он указал на высокий профессионализм команды российских дипломатов, которые работают под руководством постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

При этом Полянский дал оптимистичный прогноз по итогам переговорного процесса. Дипломат считает, что есть «все необходимые условия для долгожданного успеха».

Ранее в этот день постпред России при международных организациях в Вене заявил, что в рамках восьмого раунда переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки наблюдается «неоспоримый прогресс».

Стороны смогут прийти к соглашению в начале февраля 2022 года, сообщил Ульянов в Twitter.

25 декабря вице-президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Эслами заявил, что страна не собирается наращивать мощность для обогащения урана до 60%, даже если США не снимут санкции.

Как добавил вице-президент, вся атомная деятельность Ирана проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее, 21 декабря, специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли сообщил об ограниченном сроке восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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