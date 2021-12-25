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Тегеран заверил в отсутствии планов превышать уровень обогащения урана

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Власти Ирана не собираются наращивать мощность для обогащения урана до 60%, даже если США не снимут санкции с Тегерана, заявил 25 декабря вице-президент Исламской Республики Иран (ИРИ), глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, превысит ли Тегеран этот уровень, если стороны переговоров в Вене не придут к соглашению, а Вашингтон не снимет санкции с государства.

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Если Тегеран продолжит обогащение урана до 60%, он проделает две трети пути для производства ядерного оружия, для которого необходим обогащенный уран в 90%.

«Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня», — пояснил Эслами в беседе с «РИА Новости».

Как добавил вице-президент ИРИ, вся атомная деятельность Ирана проходит в рамках соглашений, уставов и постановлений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее, 21 декабря, специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил об ограниченном сроке восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена готова представить Ирану «последовательность шагов» для возврата к ядерному соглашению, но не может «привязать» будущего президента США к сделке.

17 декабря в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий, восьмой раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января — начала февраля 2022 года.

15 декабря американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД, что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

При этом 4 декабря США не исключили мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Тогда же представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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