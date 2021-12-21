В США отвели несколько недель на восстановление ядерной сделки с Ираном

Через несколько недель восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) будет уже невозможно. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мэлли.

«Если они (Иран — Ред.) продолжат нынешними темпами, то у нас есть несколько недель и не больше, после чего, я думаю, нам придется сделать вывод, что возрождать уже нечего», — сказал он в интервью CNN.

Мэлли также заявил, что Иран таким темпами в ближайшем будущем получит возможность разрабатывать ядерное оружие.

Отмечается, помимо прочего, что администрация американского лидера Джо Байдена готова представить Ирану «последовательность шагов» для возврата к ядерному соглашению, но не может «привязать» будущего президента США к сделке.

Спецпредставитель Соединенных Штатов также выразил мнение, что Иран пытается создать рычаги влияния, расширяя свою ядерную программу и надеясь использовать эти рычаги для заключения более выгодной сделки.

Ранее, 15 декабря, американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД, что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

Тогда же первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что попытки представить СВПД устаревшим опасны. Он также отметил, что первопричиной проблем на переговорах по вопросу полного возвращения к сделке являются действия Вашингтона, а не Тегерана.

4 декабря США не исключили мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению СВПД. Тогда же представитель Госдепа заявил, что Россия и Китай, так же как и США, несколько разочарованы ходом переговоров по восстановлению СВПД.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.