Премьер-министр Белоруссии оценил возможность ввода единой валюты с Россией

О единой валюте России и Белоруссии говорить преждевременно, однако это возможно, если будет выгодно для обеих сторон и будут созданы необходимые условия. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил белорусский премьер Роман Головченко.

«Если это будет сделано (созданы условия. — «Известия»), возможно, тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств», — сказал он в интервью телеканалу «Мир».

Премьер-министр республики подчеркнул, что если решение о единой валюте в рамках Союзного государства и будет приниматься, то для этого должны появиться условия. По словам Головченко, для начала необходимо выстроить единое экономическое пространство, а также законодательство.

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его команда — непростые переговорщики, однако стороны «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции.

Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ.

Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.