Онколог назвал главный признак наличия ракового заболевания

Кровянистые выделения должны насторожить человека, при их обнаружении нужно немедленно обследоваться. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии ведомства, директор МНИОИ имени П.А. Герцена Андрей Каприн в время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По словам врача, кровянистые выделения, наблюдаемые в моче и в кале, а также из сосков должны насторожить, потому что являются главным признаком онкологических нарушений в организме.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — подчеркнул Каприн.

Также онколог посоветовал обратить внимание на потерю аппетита и веса.

25 ноября член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал три главных симптома рака легкого. По его словам, осиплость голоса без причины — самый характерный признак этого заболевания. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка.

15 октября онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что рак молочной железы (РМЖ) — самый распространенный вид рака среди женщин, его часто выявляют уже на поздних стадиях, когда вылечить заболевание гораздо сложнее. Однако существуют факторы, которые указывают на то, что у женщины имеется повышенный риск онкологии молочной железы.

По словам специалиста, если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 80–90% случаев оно поддается лечению и большинство пациенток живет дальше полноценной жизнью без рецидивов.