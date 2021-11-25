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Онколог назвал три главных симптома рака легкого

Онколог Давыдов назвал три главных симптома рака легкого
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Основными симптомами рака легкого являются кашель, одышка и осиплость голоса. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Давыдов.

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«Осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака легкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьезно запущено. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19», — цитирует Давыдова «Газета.Ru».

По словам врача, ежегодно от рака легкого умирают более 1,5 млн человек.

«Это одно из самых коварных заболеваний, которое в 90% случаев проявляет себя на поздних стадиях. Чаше всего рак легкого встречается у возрастных пациентов, старше 55 лет», — отметил медик.

Основными факторами риска данного заболевания являются курение, работа, при которой человек сталкивается с такими веществами как асбест, бериллий, уран или радон, хронические воспалительные заболевания легких и генетика, то есть наличие у родственников злокачественных новообразований в легких, бронхах и трахее, добавил Давыдов.

«Лучше сделать КТ легких, чтобы исключить опасную патологию, особенно тем, кто болел ковидом и не проходил это обследование. Вообще КТ легких рекомендуется делать раз в год людям после 55 лет независимо от наличия или отсутствия симптомов», — заключил врач.

15 октября онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что рак молочной железы (РМЖ) — самый распространенный вид рака среди женщин, его часто выявляют уже на поздних стадиях, когда вылечить заболевание гораздо сложнее. Однако существуют факторы, которые указывают на то, что у женщины имеется повышенный риск онкологии молочной железы.

По словам специалиста, если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 80–90% случаев оно поддается лечению и большинство пациенток живет дальше полноценной жизнью без рецидивов.

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