Суд прекратил преследование коллеги экс-подполковника ФСБ Черкалина

Московский гарнизонный военный суд 28 декабря прекратил уголовное преследование Андрея Васильева - сослуживца экс-главы отдела «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина по делу о мошенничестве на 490 млн рублей.

«Уголовное преследование в отношении Васильева подлежит прекращению», — сказал судья Константин Селезнев.

Уточняется, что защита Васильева ранее подала ходатайство, в котором уведомила суд об истечении в декабре 2021 года срока давности по уголовному делу, фигурантом которого был Васильев.

Кроме того, Васильев по решению суда больше не находится под домашним арестом.

При этом суд не стал рассматривать гражданский иск, который подали в отношении Васильева потерпевшие.

Также с большей части имущества Васильева и его родственников был снят арест.

Согласно решению суда, Васильев возместил судебные издержки. Отмечается, что их сумма превысила 1 млн рублей.

По словам адвоката Васильева Александра Гофштейна, ранее он уведомил суд, что арест имущества фигуранта дела на основании гражданского иска является нарушением конституционных прав Васильева и его родственников.

В рамках расследования, которое велось в отношении Васильева, 26 апреля 2019 года был арестован экс-сотрудник Центрального аппарата ФСБ РФ Дмитрий Фролов.

Отмечалось, что Фролов и Васильев были уволены из ФСБ по компрометирующим обстоятельствам. По данным следствия, Фролову вменяется хищение 490 млн рублей, совершенное в 2011 году.

Ранее, 25 августа, Второй Западный окружной военный суд признал законным решение Московского гарнизонного военного суда в отношении Черкалина, приговоренного к семи годам колонии строгого режима.

22 апреля 2021 года Черкалина признали виновным в мошенничестве и получении взятки на сумму $850 тыс.

С него также взыскали более 600 млн рублей по искам пострадавших. Потерпевшие по делу Черкалина бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин предъявили к нему гражданские иски на общую сумму более 16,5 млрд рублей.

Адвокат Черкалина Владимир Михайлов признал незаконность происхождения машины Porsche Cayenne и запонок своего подзащитного. Уточнялось также, что Черкалин находился в сговоре с бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым, от которого ежемесячно получал $50 тыс. за «общее покровительство». При этом, когда банку действительно понадобились услуги Черкалина, тот потребовал премию за свое вмешательство. Таким образом, всего бывший полковник получил от банка $850 тыс.