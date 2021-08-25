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Военный суд признал законным приговор бывшему полковнику ФСБ Черкалину

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Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, осужденному на 7 лет колонии за взятки.

В апреле Московский гарнизонный военный суд приговорил Черкалина к семи годам колонии строгого режима. Черкалина признали виновным в мошенничестве и получении взятки на сумму $850 тыс.

Кроме этого, с него взыскали более 600 млн рублей по искам пострадавших. Потерпевшие по делу Черкалина бизнесмены Игорь Ткач и Сергей Гляделкин предъявили к нему гражданские иски на общую сумму более 16,5 млрд рублей.

Также Черкалина лишили звания подполковника и государственных наград, он не сможет занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения.

Летом 2020 года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии имущества семьи обвиняемого на 6,3 млрд рублей.

Экс-полковник полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве еще в июле 2019 года. Осенью прошлого года защитник Черкалина Владимир Михайлов признал незаконное происхождение более 6 млрд рублей, которые обвиняемый согласился вернуть в казну.

Кроме того, адвокат признал незаконность происхождения машины Porsche Cayenne и запонок своего подзащитного. Уточнялось также, что Черкалин находился в сговоре с бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым, от которого ежемесячно получал $50 тыс. за «общее покровительство».

При этом, когда банку действительно понадобились услуги Черкалина, тот потребовал премию за свое вмешательство. Таким образом, всего бывший полковник получил от банка $850 тыс.

Черкалина арестовали 26 апреля 2019 года, тогда же были задержаны его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, уволенные из органов «по компрометирующим обстоятельствам». Их обвинили в мошенничестве на 490 млн рублей.

Новость дополняется.

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