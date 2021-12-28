Дело подозреваемого во взятке мэра Краснодара передали в центральный аппарат СКР
Уголовное дело мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом 28 декабря сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
«Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать... Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры», — сказал Табельский на пресс-конференции.
О задержании мэра Краснодара, который был назначен на пост в ноябре 2021 года, стало известно 22 декабря. В администрации города уточнили, что градоначальник сотрудничает со следствием. В этот же день было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
В СКР заявили, что Алексеенко через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей. Взятка была дана за выдачу заключения о соответствии критериям многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.
22 декабря сообщалось, что Алексеенко продолжает исполнять свои обязанности.
Так, 28 декабря, согласно информации на сайте мэрии, Алексеенко провел еженедельное аппаратное совещание, на котором, в частности, обсуждались вопросы благоустройства Краснодара.