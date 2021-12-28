Прямой эфир
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои
Новости компаний
Россияне смогут дарить акции и ценные бумаги
Общество
С января иностранцев смогут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ

Дело подозреваемого во взятке мэра Краснодара передали в центральный аппарат СКР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом 28 декабря сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Жилого места не осталось: мэру Краснодара грозит до 15 лет лишения свободы
Будет ли решена острая проблема с самостроями на Кубани

«Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать... Надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры», — сказал Табельский на пресс-конференции.

О задержании мэра Краснодара, который был назначен на пост в ноябре 2021 года, стало известно 22 декабря. В администрации города уточнили, что градоначальник сотрудничает со следствием. В этот же день было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

В СКР заявили, что Алексеенко через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей. Взятка была дана за выдачу заключения о соответствии критериям многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.

22 декабря сообщалось, что Алексеенко продолжает исполнять свои обязанности.

Так, 28 декабря, согласно информации на сайте мэрии, Алексеенко провел еженедельное аппаратное совещание, на котором, в частности, обсуждались вопросы благоустройства Краснодара.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021