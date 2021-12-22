В мэрии Краснодара сообщили о продолжении работы Алексеенко

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности, он находится на рабочем месте. Об этом 22 декабря сообщили ТАСС в мэрии города.

Ранее в этот день в СУ СК России по Краснодарскому краю сообщали о проведении следственных действий в мэрии города в рамках расследования уголовного дела.

Как уточнили в ведомстве, в рамках расследования обыски прошли в администрации города.

Алексеенко был назначен на должность главы Краснодара в ноябре. До этого он занимал пост первого вице-губернатора Кубани.