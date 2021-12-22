Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Власти Санкт-Петербурга перенесли ввод QR-кодов для посещения ТЦ
Мир
Военные медики США сообщили о разработке вакцины от всех коронавирусов
Авто
Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей
Общество
В Татарстане расширили систему QR-кодов
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров
Мир
В Британии спрогнозировали ужесточение мер против COVID-19 в Европе
Мир
Украина укрепит границу с Россией противотранспортными рвами
Мир
В США похитили почти $100 млрд из фондов помощи бизнесу и населению
Общество
Первый в России 5G-полигон заработал в Москве
Общество
Ночь на 22 декабря в Москве стала самой морозной за 54 года

Мэрия Краснодара подтвердила проведение следственных мероприятий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В мэрии Краснодара проводятся оперативные мероприятия, мэр города Андрей Алексеенко оказывает содействие следствию. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Дать и взять: почему коррупционеров стали чаще ловить за руку
В 2021 году поставлен восьмилетний рекорд по числу выявленных преступлений

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о задержании Алексеенко. Также, по информации СМИ, по месту жительства главы города и на его рабочем месте проходят обыски.

Причины задержания Алексеенко, который занял пост в ноябре текущего года, не уточняются.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске.

В апреле 2019 года в местных СМИ появилась информация, что в отношении чиновника завели дело по факту предложения посредничества во взяточничестве. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Уголовное дело против него могло быть связано с периодом, когда Серов занимал пост главы администрации Судака до июля 2017 года. Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021