Мэрия Краснодара подтвердила проведение следственных мероприятий
В мэрии Краснодара проводятся оперативные мероприятия, мэр города Андрей Алексеенко оказывает содействие следствию. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о задержании Алексеенко. Также, по информации СМИ, по месту жительства главы города и на его рабочем месте проходят обыски.
Причины задержания Алексеенко, который занял пост в ноябре текущего года, не уточняются.
Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске.
В апреле 2019 года в местных СМИ появилась информация, что в отношении чиновника завели дело по факту предложения посредничества во взяточничестве. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Уголовное дело против него могло быть связано с периодом, когда Серов занимал пост главы администрации Судака до июля 2017 года. Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.