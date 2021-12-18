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В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма

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В Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что скоро его доставят на полуостров.

В апреле 2019 года в местных СМИ появилась информация, что в отношении чиновника завели дело по факту предложения посредничества во взяточничестве. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Уголовное дело против него могло быть связано с периодом, когда Серов занимал пост главы администрации Судака до июля 2017 года.

Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.

Ранее, 18 ноября, министру культуры Крыма Арине Новосельской было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы главы ведомства. Чиновница задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В тот же день сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

2 ноября Сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорска в Крыму. Как уточнили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю, глава Белогорска задержан при получении взятки в размере 1,4 млн рублей.

27 октября стало известно о проведении обысков в администрации Керчи (Республика Крым). По данным местных СМИ, сотрудники силовых структур проверяют распределение бюджетных средств на благоустройство общественных территорий.

5 октября был задержан мэр Евпатории Роман Тихончук. По данным источника, градоначальнику вменяют следующие статьи: организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

При этом в конце сентября также были задержаны отправленные в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. По информации источника, они подозреваются по делу о мошенничестве, при этом Кабанова могут обвинить в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

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