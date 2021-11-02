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Общество
Мэра Белогорска задержали при получении взятки

Мэра Белогорска задержали при получении взятки

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Сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорск в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, мужчина был взят с поличным при получении взятки.

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«Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко.Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу», — написал Аксенов на своей странице в соцсети «Вконтакте» 2 ноября.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа.

«Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — добавил глава Крыма.

27 октября стало известно о проведении обысков в администрации Керчи (Республика Крым). По данным местных СМИ, сотрудники силовых структур проверяют распределение бюджетных средств на благоустройство общественных территорий.

5 октября был задержан мэр Евпатории Роман Тихончук, с ним в настоящее время проводятся следственные действия. По данным источника, градоначальнику вменяют следующие статьи: организация преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество.

При этом в конце сентября также были задержаны отправленные в отставку вице-премьер Крыма Евгени Кабанов и экс-министра строительства и архитектуры Михаил Храмов. По информации источника, они подозреваются по делу о мошенничестве, при этом Кабанова могут обвинить в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции,.

Ипатко занимает пост главы администрации города Белогорск Белогорского района Республики Крым с 2019 года.

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