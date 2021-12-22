Задержан мэр Краснодара

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко был задержан, на его рабочем месте проходят обыски. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил источник «Известий».

О задержании Алексенко, который был назначен на пост в ноябре текущего года, также сообщил ряд Telegram-каналов. Причины задержания не уточняются.

«РИА Новости» со ссылкой на источник дополняет, что обыски также проходят по месту жительства Алексеенко.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Краснодарском крае правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, находившегося в розыске.

В апреле 2019 года в местных СМИ появилась информация, что в отношении чиновника завели дело по факту предложения посредничества во взяточничестве. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск. Уголовное дело против него могло быть связано с периодом, когда Серов занимал пост главы администрации Судака до июля 2017 года.

Владимир Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года.

2 ноября сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорска в Крыму. Как уточнили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю, глава Белогорска задержан при получении взятки в размере 1,4 млн рублей.