Жилого места не осталось: мэру Краснодара грозит до 15 лет лишения свободы

Мэру Краснодара Андрею Алексеенко, против которого возбуждено уголовное дело о получении взятки за легализацию самостроя, грозит до 15 лет тюремного заключения, считают опрошенные «Известиями» юристы. Для вынесения окончательного решения следствию предстоит установить, действовал чиновник с сообщниками или один, совершал ли аналогичные преступления, используя свои должностные полномочия. Сегодня власти некоторых регионов закрывают глаза на незаконное строительство, за это они могут получать от застройщиков около 10% от стоимости дома, заявляли «Известиям» осведомленные источники. Именно Алексеенко еще в должности первого вице-губернатора Краснодарского края мог согласовывать все подобные сделки на Кубани, сказал знакомый с ситуацией собеседник «Известий». Во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП) надеются, что прецедент станет импульсом для искоренения острой проблемы с самостроями в регионе.

Высокий уровень

Мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали в среду, 22 декабря. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) , сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета (СК) России. Мэром Алексеенко назначили 17 ноября. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Краснодарского края . Занимая эту должность, чиновник в 2018 году получил взятку в 1,6 млн рублей в виде ружья за выдачу заключения о соответствии нормам многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на ряд недостатков , считает следствие.

Фото: СК РФ/скриншот видео Мэр Краснодара Андрей Алексеенко во время задержания в Следственном комитете (СК) России

По информации СК, фигурант задержан и допрашивается, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения . Устанавливаются обстоятельства преступления и ведется сбор доказательств, расследование уголовного дела продолжается, отмечено в сообщении.

«Известия» направили запросы в пресс-службы управления Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, администрации Краснодара.

— Уголовный кодекс предусматривает серьезные наказания за коррупционные действия. К ним относятся дача взятки, ее получение, а также посредничество между должностным лицом и человеком, который пытается его подкупить, — указал член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов.

Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, предполагает разные варианты наказания по ч. 6 ст. 290 УК РФ, сказала адвокат Екатерина Плюсова. Это может быть как штраф в 3–5 млн рублей, так и тюремное заключение до 15 лет с штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без него и с лишением права занимать определенные должности, рассказала она.

Фото: all4shooters.com Спортивное двуствольное ружье Perazzi High Tech получил мэр Краснодара Андрей Алексеенко в качестве взятки

— Окончательный размер наказания зависит от того, какое количество эпизодов будет инкриминировано Алексеенко и будут ли ему вменяться другие составы преступлений , — отметила Екатерина Плюсова.

Также на строгость наказания влияет наличие подобных действий в прошлом, участие в составе преступной группы, размер ущерба для государства, добавил Владимир Сазонов.

Масштабы бедствия

В сентябре 2015 года Андрей Алексеенко был назначен вице-губернатором Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, в 2017-м — первым заместителем главы региона. В этой должности он курировал вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС.

Как писали «Известия», сегодня не менее 10 млн кв. м жилья в России имеют статус самовольной постройки — более 1 млн семей находятся «в подвешенном состоянии» и могут в любой момент лишиться квартир, купленных в таких домах. В числе самых проблемных субъектов можно назвать Краснодарский край. Зачастую городские власти в некоторых регионах закрывают глаза на незаконное строительство, за это они получают примерно 10% от стоимости дома от девелоперов. В дальнейшем компания обращается в суд, чтобы он признал объект законным на основании экспертизы о его безопасности. Так, большая часть (80–90%) многоквартирных домов на побережье Краснодарского края и в крупных городах субъекта была введена в эксплуатацию по решению судов.

По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией, пока Андрей Алексеенко курировал вопросы стройки в регионе, все эти соглашения городских администраций с застройщиками проходили через него.

— Как именно делили взятки, сказать сложно, но в любом случае без согласования с Алексеенко самострои в крае не появлялись. Поэтому довольно закономерно, что сейчас его привлекли к ответственности, — сказал собеседник.

Жилого места Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Как писали «Известия», если на каком-то этапе договоренность застройщика с властью нарушается, дом могут признать самостроем, подлежащим сносу. Так произошло с 14-этажным домом на 440 квартир в Геленджике (по адресу: улица Красногвардейская, дом 79).

По словам Виктора, одного из покупателей квартир в этом доме, в 2020 году Андрей Алексеенко посоветовал пострадавшим компанию для проведения экспертизы, чтобы признать самострой законным в качестве комплекса апартаментов.

Граждане собрали 2 млн рублей, на них провели экспертизу, поведал мужчина. В заключении сказано, что объект безопасен и может быть узаконен как апарт-комплекс (копия есть у «Известий»). Но в итоге это не помогло — дом по-прежнему считается самостроем и постепенно разбирается, сказал Виктор.

— По слухам, это была своеобразная скрытая взятка, поскольку на самом деле, как мы потом выяснили, подобная экспертиза стоит 600–700 тыс. рублей, — посетовали пострадавшие.