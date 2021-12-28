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В Казахстане заявили о закупке у России 500–1000 МВт электроэнергии в 2022 году

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Глава минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев 28 декабря сообщил, что республика планирует в 2022 году покупать у России 500–1000 МВт электроэнергии.

Он отметил, что переговоры с российской стороной по этому вопросу уже идут.

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«Да, планируем, потому что нам этот объем необходим. Мы уже соответствующие переговоры с нашими партнерами из Российской Федерации проводим. Что касается объемов, то он будет варьироваться в зависимости от времени суток, но мы полагаем, что это будет порядка от 500 до 1000 МВт», — сказал министр на пресс-конференции.

Мирзагалиев добавил, что цены на электроэнергию еще обсуждаются, однако подчеркнул, что «это всё будет осуществляться силами частных компаний».

По словам политика, в министерстве подготовили баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 года.

«В том энергетическом балансе, который мы подготовили, мы видим, что необходимость импорта у нас будет сохраняться на протяжении последующих трех-четырех, может быть, пяти лет. Дело в том, что энергетическая отрасль достаточно инерционная. То есть строительство любой станции занимает не менее четырех-пяти лет. В этой связи четыре-пять лет мы будем импортировать электроэнергию», — пояснил глава Минэнерго.

Об экспорте электроэнергии из РФ в Казахстан вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин договорились 16 ноября. За день до этого стороны обсудили и другие темы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в том числе и вопросы нефтегазовой отрасли.

3 декабря экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что в республике будет построена атомная электростанция. По его словам, необходимость возведения объекта продиктована дефицитом электроэнергии в стране в обозримом будущем.

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