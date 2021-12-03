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Назарбаев анонсировал строительство атомной электростанции в Казахстане

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В Казахстане будет построена атомная элекростанция. Об этом 3 декабря сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах. История золотого человека» экс-президент страны Нурсултан Назарбаев.

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«Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании», — сказал он.

По его словам, необходимость строительства станции продиктована дефицитом электроэнергии в стране в обозримом будущем.

«Сейчас мы смотрим, где это сделать», — добавил Назарбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября с посланием к народу на открытии парламентской сессии, поручил правительству и государственному фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» изучить возможность развития в стране атомной энергетики.

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